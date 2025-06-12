عراقجي: إعلان وكالة الطاقة الذرية يعقد الجولة المقبلة من المحادثات مع أميركا

نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله اليوم الخميس إن إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تنتهك التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي سيزيد من تعقيد المحادثات النووية مع الولايات المتحدة المتوقع إجراؤها يوم الأحد المقبل في عُمان.