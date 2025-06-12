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ستة من ركاب السفينة "مادلين" بينهم النائبة الأوروبية ريما حسن بصدد مغادرة إسرائيل جوا
أخبار دولية
2025-06-12 | 12:35
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ستة من ركاب السفينة "مادلين" بينهم النائبة الأوروبية ريما حسن بصدد مغادرة إسرائيل جوا
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء الخميس أن ستة من ركاب السفينة "مادلين"، بينهم النائبة الأوروبية ريما حسن، بصدد مغادرة إسرائيل جوا.
وجاء في منشور مقتضب للوزارة بالإنكليزية على منصة إكس أرفقته بصور للركاب، لا سيما لحسن، وهم في الطائرة "ستة ركاب آخرين لـ"يخت السيلفي" بينهم ريما حسن بصدد مغادرة إسرائيل. وداعا، ولا تنسوا التقاط صورة سيلفي قبل المغادرة".
وكان مركز عدالة الحقوقي الإسرائيلي، وهو منظمة غير حكومية، قد أفاد في وقت سابق الخميس بأن السلطات بصدد ترحيل ستة من ركاب السفينة مادلين التي حاولت "كسر الحصار الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة.
وقال المركز في بيان "بعد أكثر من 72 ساعة قيد التوقيف الإسرائيلي عقب الاعتراض غير القانوني لأسطول الحرية مادلين في مياه دولية... يتم الآن نقل ستة ركاب إلى مطار بن غوريون لترحيلهم".
بين هؤلاء النائبة حسن وفرنسي آخر وأربعة من ألمانيا وتركيا وهولندا والبرازيل، وفق بيان "عدالة".
لاحقا أفادت مسؤولة في المنظمة وكالة فرانس برس بأن اثنين من هؤلاء وهما من تركيا وألمانيا بصدد ترحيلهما جوا عصر الخميس.
ولا يزال فرنسيان قيد التوقيف في سجن الرملة قرب مطار بن غوريون، بانتظار ترحيلهم عصر الجمعة، بحسب مركز عدالة الذي أشار إلى انهما التقيا محامييهما.
وأفاد مصدر دبلوماسي أوروبي فرانس برس بأن القنصل الفرنسي في تل أبيب تمكّن من لقاء ريما حسن إضافة إلى ثلاثة مواطنين فرنسيين آخرين سيعودون إلى فرنسا بحلول مساء الجمعة.
وقال المركز إن "المتطوعين اثناء احتجازهم، تعرضوا لسوء المعاملة وإجراءات عقابية، وتم احتجاز اثنين من المتطوعين لبعض الوقت في الحبس الانفرادي".
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