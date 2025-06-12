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ترامب يدعو إسرائيل لعدم ضرب إيران مع "قرب" التوصل لاتفاق نووي

أخبار دولية
2025-06-12 | 13:58
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ترامب يدعو إسرائيل لعدم ضرب إيران مع &quot;قرب&quot; التوصل لاتفاق نووي
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ترامب يدعو إسرائيل لعدم ضرب إيران مع "قرب" التوصل لاتفاق نووي

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إسرائيل الحليفة للولايات المتحدة، الى عدم توجيه ضربة الى إيران، مؤكدا أن واشنطن وطهران قريبتان من التوصل الى اتفاق نووي.
     
وأقر ترامب بأن الدولة العبرية، العدو الاقليمي اللدود للجمهورية الإسلامية، قد تشنّ ضربة ضد المنشآت النووية الإيرانية، لكنه اعتبر أن تجنبها ممكن في حال قدمت طهران تنازلات في المباحثات النووية مع واشنطن، والتي من المقرر أن تعقد جولتها السادسة في مسقط الأحد.
     
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "نحن قريبون الى حد ما من التوصل الى اتفاق جيد للغاية" في المباحثات التي بدأت في نيسان.
     
أضاف بشأن إسرائيل التي تواصل قبل أيام مع رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو "لا أريدهم أن يتدخلوا، لأنني أعتقد أن ذلك سينسف الأمر برمته"، قبل أن يسارع للإضافة ان ذلك "قد يساعد في الأمر عمليا، لكن قد ينسفه أيضا".
     
وأوضح ردا على سؤال بشأن ما اذا كانت إسرائيل ستشنّ ضربة "لا أريد أن أقول إن ذلك وشيك، لكن ذلك يبدو أمرا قابلا للحدوث".
     
وحذّر الرئيس الأميركي من احتمال اندلاع "نزاع هائل" في الشرق الأوسط، وذلك غداة تأكيد مسؤولين أميركيين أن واشنطن تعتزم تقليص بعثتها في العراق في ظل مخاوف أمنية إقليمية.
     
وجدد ترامب الذي سبق له التلويح بعمل عسكري ضد إيران في حال فشل المفاوضات، التأكيد أنه يفضل التوصل الى حل دبلوماسي للملف النووي.
     
أضاف "أرغب في تفادي النزاع"، وإذا أشار إلى أنه يتعين على  الإيرانيين إبداء مرونة أكبر، قال "عليهم أن يعطونا أمورا هم غير مستعدين لإعطائها الآن".
 

أخبار دولية

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