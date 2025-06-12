أميركا تنصح مواطنيها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتوخي الحذر الشديد

مسقط تستضيف المحادثات الأميركية-الإيرانية الأحد

مسقط تستضيف المحادثات الأميركية-الإيرانية الأحد

روبيو: الولايات المتحدة تدعم تطلعات الروس إلى مستقبل أكثر إشراقًا