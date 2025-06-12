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اسرائيل تتهم حماس بـ"استهداف عناصر الانقاذ" بعد مقتل عاملي إغاثة في غزة
أخبار دولية
2025-06-12 | 14:45
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اسرائيل تتهم حماس بـ"استهداف عناصر الانقاذ" بعد مقتل عاملي إغاثة في غزة
اتّهمت إسرائيل الخميس حماس بـ"استهداف عناصر الانقاذ" في غزة"، بعد إعلان "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة والدولة العبرية مقتل ثمانية من طاقمها برصاص مسلحين من الحركة.
وأصبحت عملية توزيع الغذاء والسلع الأساسية صعبة وخطيرة بشكل متزايد في قطاع غزة الذي يخضع لحصار إسرائيلي ويعاني من دمار متفاقم منذ أكثر من 20 شهرا من الحرب، فيما تحذّر الأمم المتحدة من خطر تعرض السكان للمجاعة.
وقالت "مؤسسة غزة الإنسانية" في بيان إن حافلة تقلّ أكثر من عشرين عضوا من فريقها تعرضت مساء الأربعاء "لهجوم عنيف من قبل حركة حماس"، ما أسفر عن مقتل ثمانية فلسطينيين من فريقها.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر عبر منصة إكس إن "حماس تستخدم المعاناة في غزة كسلاح، تحرم (السكان من) الطعام وتستهدف عناصر الإنقاذ وتتخلى عن شعبها".
وفي تصريح لوكالة فرانس برس بعد اتهامات "مؤسسة غزة الإنسانية"، وصف المكتب الإعلامي لحكومة حماس في غزة المنظمة بأنها "آلة خسيسة" في خدمة الجيش الإسرائيلي، تُستخدم "لجذب المدنيين إلى مصائد الموت". ولم يعلق المكتب على اتهامات المؤسسة.
في غضون ذلك، أعلن الدفاع المدني مقتل 29 شخصا الخميس، 21 منهم أثناء انتظارهم توزيع مساعدات إنسانية في مناطق مختلفة من القطاع الفلسطيني.
أخبار دولية
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