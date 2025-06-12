الأمم المتحدة تندد بـ"اللامبالاة والإفلات من العقاب" في السودان

حذّر منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر الخميس من أن السودان الذي دمّرته الحرب الدائرة منذ أكثر من سنتين بين الجيش وقوات الدعم السريع، أصبح "مثالا محزنا" على "اللامبالاة" و"الإفلات من العقاب" في العالم.



وجاء في بيان لفليشتر "قال المجتمع الدولي مرارا إنه سيحمي شعب السودان. سيسألنا شعب السودان عمّا إذا سنباشر الوفاء بهذا الوعد ومتى وكيف. لأن بلدهم أصبح مثالا محزنا على موضوعي الساعة: اللامبالاة والإفلات من العقاب".



وتابع "ندق ناقوس الخطر من جديد. إنها أكبر أزمة إنسانية في العالم. يحتاج 30 مليون شخص، نصف السكان، إلى مساعدات حيوية"، متحدثا عن حرب "بلا رحمة" ومدنيين "محاصرين وجائعين".



وأضاف "القصف العشوائي والهجمات بمسيّرات وغيرها من الهجمات الجوية تقتل وتجرح وتشرّد عددا هائلا من الناس. وقد دُمّر نظام الرعاية الصحية، وتفشّى مرضا الكوليرا والحصبة، وغيرهما من الأمراض".

