ترامب يتعهد بجمع الهند وباكستان على طاولة المفاوضات

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس بجمع الهند وباكستان على طاولة المفاوضات بعد المواجهة العسكرية الاخيرة بينهما، قائلا إنه قادر على "ايجاد حل لأي شيء".وساهمت الدبلوماسية الأميركية الشهر الماضي في انهاء القتال الذي اندلع بين القوتين النوويتين إثر هجوم في الشطر الهندي من إقليم كشمير.وصرح وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو لدى إعلانه وقف إطلاق النار بأن البلدين اتفقا على بدء محادثات حول مجموعة واسعة من القضايا.ورحبت باكستان التي دفعت دائما نحو دور دولي في كشمير بذلك، لكن الهند التي تربطها علاقات وثيقة بالولايات المتحدة كانت أكثر حذرا.وعندما سئل ما إذا كانت لا تزال هناك خطط قائمة لإجراء محادثات بين الهند وباكستان بعد شهر من وقف إطلاق النار، أجاب ترامب "سوف نقوم بجمع الطرفين معا".