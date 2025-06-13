إسرائيل تشنّ "ضربة استباقية" ضد إيران

شنّ الجيش الإسرائيلي "ضربة استباقية" ضدّ إيران، بحسب ما أعلن فجر الجمعة وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، وذلك بعيد تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب من ضربة عسكرية إسرائيلية وشيكة للمواقع النووية في الجمهورية الإسلامية.



وقال كاتس في بيان: "في أعقاب الضربة الاستباقية التي وجّهتها إسرائيل ضدّ إيران، فمن المتوّقع أن تتعرضّ إسرائيل وسكّانها المدنيّون بصورة وشيكة لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة".