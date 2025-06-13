الجيش الإسرائيلي ضرب في إيران منشآت نووية ومواقع عسكرية

أعلن مصدر عسكري إسرائيلي أنّ اسرائيل قصفت في إيران فجر الجمعة منشآت نووية ومواقع عسكرية أخرى.



وقال المصدر لصحافيين إنّ "الضربات التي ننفّذها هي عشرات الضربات التي تستهدف أهدافا عسكرية وأخرى مرتبطة بالبرنامج النووي في مناطق مختلفة من إيران"، مشيرا إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يعتقد أنّ لدى طهران القدرة على توجيه ضربة للدولة العبرية "في أيّ لحظة".