روبيو: الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية ضد إيران

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران، مطالبا طهران بعدم استهداف المصالح أو الأفراد الأميركيين في المنطقة.



وقال روبيو في بيان: "الليلة، اتخذت إسرائيل إجراء أحادي الجانب ضد إيران. لسنا متورطين في ضربات ضد إيران، وأولويتنا القصوى هي حماية القوات الأميركية في المنطقة".



وأضاف: "دعوني أكون واضحا: يجب ألا تستهدف إيران المصالح أو الأفراد الأميركيين".