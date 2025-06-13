الجيش الإسرائيلي يعلن "إنجاز المرحلة الأولى" من الضربات ضد أهداف عسكرية ونووية إيرانية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه "أنجز المرحلة الأولى" من هجومه ضدّ إيران حيث استهدف مواقع عسكرية ونووية في أنحاء مختلفة من الجمهورية الإسلامية.



وقال الجيش في بيان: "قبل قليل، أنجزت عشرات الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي المرحلة الأولى التي شملت غارات على عشرات الأهداف العسكرية، بما في ذلك أهداف نووية في مناطق مختلفة من إيران".