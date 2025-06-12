ترامب يؤكد أنه "ملتزم بالتوصل إلى حلّ دبلوماسي" مع إيران

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه لا يزال "ملتزما بالتوصل إلى حلّ دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية"، وذلك بعيد تحذيره من خطر توجيه إسرائيل ضربة عسكرية للجمهورية الإسلامية.



وكتب ترامب في منشور على منصّته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي: "ما زلنا ملتزمين بالتوصل إلى حلّ دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية! لقد صدرت توجيهات لإدارتي بأكملها بالتفاوض مع إيران".



وشدد على أنّ الجمهورية الإسلامية "بإمكانها أن تصبح دولة عظيمة، لكن عليها أولا أن تتخلّى تماما عن آمالها بامتلاك سلاح نووي".