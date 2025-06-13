العراق يغلق مجاله الجوي ويعلق كل الرحلات في كل المطارات

أغلق العراق مجاله الجوي وعلّق حركة الملاحة الجوية في سائر أنحاء البلاد صباح الجمعة بعد أن أعلنت إسرائيل أنّها شنّت غارات جوية ضد مواقع نووية وعسكرية في إيران.



وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إنّ "وزارة النقل أغلقت الأجواء العراقية وأوقفت حركة الطيران في كل المطارات في البلاد".