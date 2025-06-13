نتنياهو: العملية العسكرية الإسرائيلية ضدّ إيران ستستمر "بقدر ما يلزم من أيام"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة مصورة أنّ العملية العسكرية التي شنّتها إسرائيل ضدّ إيران فجر الجمعة استهدفت "قلب" البرنامج النووي الإيراني وستستمر "بقدر ما يلزم من أيام".



وقال نتنياهو: "قبل لحظات، شنّت إسرائيل [...] عملية عسكرية مُحدّدة، الهدف منها صدّ التهديد الإيراني لبقاء إسرائيل. هذه العملية ستستمرّ بقدر ما يلزم من أيام للقضاء على هذا التهديد".



وأضاف: "لقد ضربنا قلب البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم. لقد ضربنا قلب البرنامج النووي العسكري الإيراني. لقد استهدفنا منشأة التخصيب الإيرانية الرئيسية في نطنز"، مشيرا أيضا إلى أنّ الغارات استهدفت أيضا "قلب برنامج الصواريخ البالستية الإيراني" و"علماء" إيرانيين "يعملون على القنبلة الإيرانية".