القوات المسلحة الإيرانية تتوعد إسرائيل بـ"ردّ قوي"

توعّدت القوات المسلّحة الإيرانية إسرائيل بـ"ردّ قوي" على الغارات الجوية الواسعة النطاق التي شنّتها الدولة العبرية فجر الجمعة ضد أهداف متعدّدة في أنحاء متفرقة من الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك منشآت نووية.



وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أبو الفضل شكارجي،، إنّ "القوات المسلّحة ستردّ حتما على هذا الهجوم الصهيوني"، مشدّدا على أنّ إسرائيل "ستدفع ثمنا باهظا وعليها انتظار ردّ قويّ من القوات المسلّحة الإيرانية".