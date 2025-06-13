حتى إشعار آخر... إغلاق المجال الجوي الإيراني!

أغلقت إيران مجالها الجوي حتى إشعار آخر صباح الجمعة بعد أن شنّت إسرائيل غارات جوية على أهداف متعددة في أنحاء الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك العاصمة طهران، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي.



وقال التلفزيون إنّ "منظمة الطيران المدني الإيرانية أعلنت إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى إشعار آخر".