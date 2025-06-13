رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لا أستطيع أن أعد بنجاح مطلق فالنظام الإيراني سيحاول الردّ بمهاجمتنا

وصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الليفتاننت جنرال إيال زامير الغارات الجوية التي شنّتها إسرائيل على إيران فجر الجمعة بأنّها "حملة تاريخية لا مثيل لها"، محذّرا في الوقت نفسه من أنّ نتيجتها قد لا تكون "نجاحا مطلقا". وناشد مواطنيه الاستعداد لردّ إيراني محتمل.



وقال زامير في بيان: "لا أستطيع أن أعد بنجاح مطلق، فالنظام الإيراني سيحاول الردّ بمهاجمتنا، وستكون الخسائر المتوقعة مختلفة عمّا اعتدنا عليه".

