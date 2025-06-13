إسرائيل: إيران إقتربت من "نقطة اللاعودة" في سعيها لامتلاك سلاح نووي

أكدت إسرائيل أنه لم يكن أمامها خيار سوى مهاجمة إيران، مشيرةً إلى أنها حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بأن طهران تقترب من "نقطة اللاعودة" في سعيها لامتلاك سلاح نووي.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "يعمل النظام الإيراني منذ عقود للحصول على سلاح نووي. وقد حاول العالم بكل الطرق الدبلوماسية الممكنة إيقافه، لكنه رفض".ولم يكشف الجيش عن الأدلة المزعومة التي حصل عليها.