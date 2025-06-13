الصين تحذر رعاياها في إيران وفي إسرائيل

أصدرت الصين اليوم الجمعة تحذيرات لرعاياها في كل من إسرائيل وإيران من الوضع الأمني "المعقد والخطير"، معلنةً تحذيرًا لرعاياها في إسرائيل للاستعداد لاحتمال وقوع هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة.



وطلبت السفارة الصينية في إسرائيل من مواطنيها هناك تعزيز الاحتياطات الأمنية، وتجنب الخروج غير الضروري أو إلى المناطق المحيطة بالوحدات العسكرية والمؤسسات المهمة لأن "الوضع الأمني على الأرض معقد وخطير".



وجاء في إشعار على حسابها على موقع وي تشات: "تحلوا بالهدوء، وكونوا يقظين"، وطلبت من رعاياها توخي الحذر من الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة وغيرها من الهجمات.



كما نصحت السفارة الصينية في إيران في إشعار منفصل المواطنين والشركات الموجودة هناك بمراقبة التطورات عن كثب واتخاذ احتياطاتهم الأمنية، وتجنب المواقع الحساسة والأماكن المزدحمة.



وقالت إسرائيل اليوم الجمعة إنها استهدفت المنشآت النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ الباليستية والقادة العسكريين في بداية ما حذرت من أنها ستكون عملية طويلة لمنع طهران من صنع سلاح نووي.

