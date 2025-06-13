غوتيريش يدعو "لأقصى قدر من ضبط النفس" بعد الغارات الإسرائيلية على إيران

حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلًا من إسرائيل وإيران على "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس" بعد الغارات الجوية الواسعة النطاق التي شنتها الدولة العبرية على الجمهورية الإسلامية.



وقال متحدث باسم غوتيريش في بيان إن "الأمين العام يدين أي تصعيد عسكري في الشرق الأوسط ويبدي "قلقه البالغ" إزاء الغارات الإسرائيلية ويدعو الجانبين إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، ولأن يتجنبا بأي ثمن الانزلاق إلى نزاع أعمق، وهو وضع لا تقوى المنطقة على تحمله".