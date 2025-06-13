نتنياهو: نفذنا ضربة افتتاحية ناجحة على إيران

أشاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالغارات الجوية "الافتتاحية" التي شنّها جيشه على مواقع مختلفة في إيران فجر الجمعة، مؤكدا أنّها كانت "ناجحة للغاية".



وقال نتنياهو في رسالة مصوّرة: "لقد نفذنا ضربة افتتاحية ناجحة للغاية، وبعون الله، سنحقّق المزيد".

ولفت الى أن الإسرائيليين قد يضطرون لقضاء فترات طويلة في الملاجئ تحسبا لرد متوقع من إيران.



وأعلن نتنياهو أن الضربات الإسرائيلية طالت قادة إيرانيين كبارا لكنه لم يحدد هوية هؤلاء القادة.