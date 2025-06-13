مسؤول أميركي: لا نزال نعتزم إجراء المحادثات المقررة مع إيران في مسقط الأحد

أعلن مسؤول أميركي أنّ الولايات المتحدة لا تزال تأمل بإجراء محادثات مع إيران حول ملفها النووي في مسقط الأحد، حتى بعد الغارات الإسرائيلية الواسعة النطاق التي استهدفت الجمهورية الإسلامية فجر الجمعة.



وقال المسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم نشر اسمه: "لا نزال نعتزم إجراء المحادثات يوم الأحد" في سلطنة عمان التي تتوسط بين الولايات المتحدة وإيران في الملف النووي.