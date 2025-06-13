الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بالإنتقام بعد مقتل قائده

توعد الحرس الثوري الإيراني إسرائيل بالانتقام بعد الضربات الإسرائيلية الواسعة على إيران الجمعة التي قتل فيها قائده حسين سلامي.وقال الحرس الثوري في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي إن "الهجمات لن تبقى من دون رد وعلى إسرائيل ان تتوقع انتقامًا قاسيًا".