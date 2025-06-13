فوكس نيوز: ترامب يقول إنه يأمل في عودة إيران لطاولة المفاوضات بعد الضربة الإسرائيلية

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز على أن إيران لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية وأن الولايات المتحدة تأمل في عودة طهران إلى طاولة المفاوضات.ونقلت جينفير غريفن مراسلة فوكس نيوز عن ترامب قوله بعد بدء الضربة الإسرائيلية على إيران: "لا يمكن لإيران امتلاك قنبلة نووية، ونأمل في أن تعود إلى طاولة المفاوضات. سنرى. هناك عدة أشخاص في القيادة لن يعودوا".