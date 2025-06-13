السعودية تدين "الإعتداءات الإسرائيلية السافرة" على إيران

نددت السعودية الجمعة بـ"الاعتداءات الاسرائيلية السافرة" على إيران، والتي طالت مدنًا عدة ومنشآت نووية وأسفرت عن مقتل عدد من القادة العسكريين.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية: "تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الاسرائيلية السافرة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة التي تمس سيادتها وأمنها وتمثّل انتهاكًا ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية"، مؤكدةً أن "على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري".