الأردن يغلق مجاله الجوي "موقتًا" إثر الضربات الإسرائيلية على إيران

أعلن الأردن الجمعة إغلاق مجاله الجوي "بشكل موقت" وتعليق حركة الملاحة بعد الضربات الإسرائيلية على إيران.



وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية في بيان "إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام كل الطائرات، الآتية والمغادرة والعابرة، تحسبًا لأية مخاطر قد تنتج جراء التصعيد الحاصل في المنطقة".