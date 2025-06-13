بريطانيا تدعو إسرائيل وإيران إلى ضبط النفس

إعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الجمعة أن الضربات الإسرائيلية على إيران مثيرة للقلق، داعيًا جميع الأطراف إلى خفض التوتر.