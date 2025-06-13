هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: الكيان الصهيوني الإرهابي لن يجد أمامه أي حدود أو قيود بعد اليوم

أصدرت الهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بيانًا أكدت فيه أن "استشهاد قادة حرس الثورة الإسلامية، اللواء الحاج محمد باقري (رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية)، واللواء غلام علي رشيد (قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي)، واللواء حسين سلامي (القائد العام للحرس الثوري الإسلامي)، إلى جانب عدد من العلماء والمواطنين الأعزاء، ولا سيما النساء والأطفال الأبرياء، في الهجوم العدواني الذي شنه الكيان الصهيوني، يثبت مرة أخرى للعالم الطبيعة الإرهابية لهذا الكيان الشرير."



وقالت: "إن فقدان هؤلاء المجاهدين وأبطال الدفاع المقدس في السنوات الثماني، رغم ألمه العميق، لن يثني زملاءهم ورفاق دربهم عن مواصلة طريق العزة والكرامة الذي رفعه هؤلاء الشهداء، بل سيستمر هذا الدرب المضيء بقوة وحزم.

لقد قضى شهداء هذا الهجوم الإرهابي سنواتهم في سبيل حماية الثورة وتأمين أمن الشعب الإيراني العزيز، وارتدوا رداء الجهاد والشهادة، وهم اليوم متنعمون بجوار البارىء عز وجل ورفاقهم الشهداء. ولكن دماءهم الزكية التي سفكت ظلمًا ستُنتقم، وهذا واجب قد وضعته القوات المسلحة على رأس أولوياتها، ولن تهدأ حتى يتحقق هذا الانتقام."



وإذ عزت هيئة الأركان العامة "القوات المسلحة وباركت في الوقت نفسه شهادتهم السعيدة لمقام الإمام صاحب الزمان، والقائد الأعلى للقوات المسلحة ، والشعب الإيراني الباسل، والأسرة الكبيرة للقوات المسلحة"، فإنها أكدت أن "الكيان الصهيوني الإرهابي الغاصب، وقد تجاوز كل الخطوط الحمراء، لن يجد أمامه أي حدود أو قيود بعد اليوم، وستمتد يد الانتقام الإلهي لتطال هذا الكيان المجرم وداعميه بإذن الله."