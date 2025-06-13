لوفتهانزا تعلق الرحلات الجوية من وإلى طهران

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم الجمعة تعليق جميع رحلاتها من وإلى طهران، وذلك عقب الهجمات الإسرائيلية واسعة النطاق على إيران.وقالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني: "سيتم تعليق رحلات مجموعة لوفتهانزا من وإلى طهران حتى إشعار آخر بسبب الوضع الراهن"، مضيفةً أنها ستتجنب أيضًا المجال الجوي لكل من إيران والعراق وإسرائيل في الوقت الحالي.