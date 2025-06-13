طيران الإمارات تعلن إلغاء رحلاتها من وإلى العراق والأردن ولبنان وإيران

أعلنت شركة طيران الإمارات، أكبر ناقل جوي في منطقة الشرق الأوسط، الجمعة أنها ستلغي رحلاتها الجوية من وإلى العراق والأردن ولبنان وإيران، بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران الذي يثير مخاوف من تصعيد واسع النطاق.ونشرت الشركة التي تتخذ من دبي مقرًا لها، على موقعها الالكتروني قائمة بالرحلات التي ستلغى الجمعة، إضافةً إلى رحلة واحدة إلى طهران كانت مجدولة السبت. كما أعلنت شركة مطارات دبي عبر منصة إكس "إلغاء أو تأخير بعض الرحلات في مطاري دبي الدولي ودبي وورلد سنترال - آل مكتوم الدولي"، نظرًا لإغلاق المجال الجوي فوق إيران والعراق وسوريا.