إعلام إيراني: لا تلوث إشعاعيًا بعد الهجوم الإسرائيلي على منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم

ذكر الإعلام الرسمي الإيراني أن الهجوم الإسرائيلي على منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وسط إيران اليوم لم يسفر عن تلوث إشعاعي، بحسب وكالة "فرانس برس".



وأوردت وكالة "إرنا"، نقلا عن نائب قائد شرطة أصفهان أن "الهجوم على نطنز لم يتسبب بأي تلوث إشعاعي حتى الآن"، مضيفة أنه "لم يتم الإبلاغ حتى الآن بوقوع قتلى جراء الهجوم".