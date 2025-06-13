الحوثيون يؤكدون حق إيران "الكامل والمشروع" في الرد بكل الوسائل الممكنة

ندّد المتمردون الحوثيون في اليمن الجمعة بالهجوم الإسرائيلي على إيران، مؤكدين حق طهران "الكامل والمشروع" في الرد بكل الوسائل الممكنة وتطوير برنامجها النووي.



وقال المكتب السياسي لجماعة أنصار الله، المدعومة من إيران، في بيان نُشر على تلغرام "ندين بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية الإسلامية في إيران، ونؤكد حقها المشروع في الرد بكل الوسائل"، مضيفا "نؤيد حق إيران في الدفاع عن نفسها وتطوير برنامجها النووي".

