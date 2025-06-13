صفارات الإنذار دوّت في عمّان والأمن دعا المواطنين الى التزام منازلهم

دوّت صفارات الإنذار اليوم في عمّان ومدن أردنية أخرى، بينما دعت مديرية الأمن العام عبر مكبرات الصوت المواطنين إلى التزام منازلهم، إثر الضربات الإسرائيلية على ايران.وسمع مراسل وكالة "فرانس برس" صوت صفارات الإنذار في عمّان، بينما دعت مديرية الأمن المواطنين الى "التزام الارشادات والبقاء في منازلهم".