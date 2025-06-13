حسين سلامي قائد عسكري مقرب من خامنئي وعدو شرس لإسرائيل

كان قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي الذي قُتل الجمعة في ضربة إسرائيلية على طهران، من أبرز القادة العسكريين في الجمهورية الإسلامية ومقربا من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، عرُف بخطاباته اللاذعة ضد إسرائيل والغرب.



وحذّر سلامي الشهر الماضي إسرائيل والولايات المتحدة من أي هجوم على إيران قائلا "إذا ارتكبتم أدنى خطأ، فسنفتح عليكم أبواب جهنم".



وُلد حسين سلامي عام 1960 في وسط إيران. وكان القائد العسكري ذو البنية الجسدية الضخمة والصوت الجهوري، يظهر بانتظام في الاحتفالات وعلى شاشات التلفزيون ملقيا خطابات نارية، ردد خلالها الهجمات الكلامية اللاذعة التي يطلقها المسؤولون الإيرانيون بانتظام ضد إسرائيل، العدو الإقليمي اللدود للجمهورية الإسلامية.



وبث التلفزيون الرسمي الإيراني لقطات لسلامي وهو يصدر عبر الهاتف من مركز قيادة عسكري، الأوامر لقوات الحرس الثوري بشن عملية ضد إسرائيل خلال الهجوم الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ في منتصف نيسان 2024، والذي كان الأول من نوعه.



ودعا سلامي في تصريحات أدلى بها العام 2018 رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى أن "يتدرب على السباحة في البحر الأبيض المتوسط" لأنه قد يُجبر على الفرار من بلاده.



وسلامي هو من الجيل الأول للحرس الثوري الذي أنشئ في مطلع الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) بعيد انتصار الثورة، وأمضى معظم مسيرته في صفوفه.



كان حسين سلامي الذي فُرضت عليه عقوبات أميركية، قائدا سابقا لسلاح الجو التابع للحرس الثوري.

