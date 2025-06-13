المدير العام للطيران المدني للـLBCI: حركة المطار طبيعية.. ونتخذ القرار الأفضل لضمان سلامة الطيران

أكد المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت أمين جابر للـLBCI ان "الرحلات إلى عمان ألغيت بسبب إغلاق المطار وهناك طائرة كانت متوجهة إلى حلب حطت في بيروت ونتصرف على أساس القرارات التي تتخذها شركات الطيران".



وقال "تبلّغنا أن طيران الإمارات وطيران دبي وشركات طيران تركية طلبت إلغاء رحلاتها إلى بيروت ونتلقى تبليغات الإلغاء بحسب ما تقرّره شركات الطيران".



عن احتمال اغلاق الاجواء اللبنانية قال "نحن نقدّر المخاطر ولدينا خليّة أزمة ونتخذ القرار الأفضل لعدم تعريض سلامة الطيران لأي خطر والآن حركة المطار طبيعية".