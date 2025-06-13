مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإسرائيلية على إيران ويدعو لوقف فوري وتجنّب التصعيد

ادان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي الاعتداءات الإسرائيلية تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته نحو الوقف الفوري لهذا العدوان، وتجنّب التصعيد الذي قد يشعل فتيل صراع أوسع، ستكون له عواقب وخيمة على السلم الإقليمي والدولي.