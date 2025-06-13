الصفدي يبحث مع نظيره القبرصي تبعات التصعيد الإسرائيلي ضد إيران ويشيد بدعم قبرص للملاحة الأردنية

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، التصعيد الخطير نتيجة الهجوم الإسرائيلي على إيران والذي دانه الصفدي عدوانًا غاشمًا وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة.



وبحث الصفدي ونظيره القبرصي تبعات التصعيد الخطير وانعكاساته على المنطقة، وبما في ذلك على سلامة الملاحة الجوية في المنطقة.



وأكّد وزير الخارجية القبرصي أن بلاده ستستقبل أي رحلات جوية تابعة للملكية الأردنية إذا ما تقرر تحويل خط سيرها خلال عودتها إلى الأردن للهبوط في قبرص، وستقدم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين الأردنيين على متنها.



وشكر الصفدي كومبوس على ذلك، خطوة تعكس عمق علاقات الصداقة بين البلدين.