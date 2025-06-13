تركيا تدعو إسرائيل الى وقف أعمالها "العدائية"

دعت تركيا الجمعة إسرائيل إلى وقف ممارساتها "العدائية" بعد الضربات التي شنتها على مواقع عسكرية ونووية في إيران.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية "ينبغي على إسرائيل وضع حد فوري لأعمالها العدائية التي قد تتسبب بصراعات جديدة".



ودانت بشدة الضربات باعتبارها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي ... واستفزازا يخدم السياسة الاستراتيجية لإسرائيل المتمثلة في زعزعة استقرار المنطقة".

