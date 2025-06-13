اسرائيل تلغي الأمر لمواطنيها بوجوب البقاء قرب الملاجئ

ألغت اسرائيل الجمعة الأمر لمواطنيها بوجوب البقاء قرب الملاجئ على مجمل أراضيها، الذي كانت أصدرته كتدبير احترازي تحسبا لرد إيراني على ضربات الدولة العبرية على الجمهورية الإسلامية.



وأفادت الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي في تعليمات جديدة إلى المواطنين "بانتهاء وجوب البقاء قرب مراكز محمية". وكان المصدر نفسه طلب في وقت سابق الجمعة من المواطنين النزول إلى الملاجئ بعدما شنت إسرائيل هجوما واسع النطاق على إيران.

