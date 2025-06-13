موسكو تعرب عن قلقها وتندد بـ"التصعيد" بعد الضربات الإٍسرائيلية على إيران

أعربت موسكو الجمعة عن قلقها في أعقاب الضربات الإسرائيلية على مواقع نووية وعسكرية في إيران، مُنددةً بـ"التصعيد الحاد للتوتر" في الشرق الأوسط.



ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن "روسيا قلقة وتدين التصعيد الحاد للتوتر" قبل أن يضيف أن الرئيس فلاديمير بوتين يتابع التطورات أولا بأول. وفي وقت لاحق، أوصت السفارة الروسية في إسرائيل الروس بعدم السفر إليها.

