الجامعة العربية تدين الإعتداءات الإسرائيلية على إيران وتدعو لوقف التصعيد

دانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الهجمات الاسرائيلية على الأراضي الإيرانية، مؤكدةً انها تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.



ودعت الأمانة العامة لتدخل حاسم وفوري من المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات التي تهدد باشعال المنطقة، مشددةً على ضرورة احتواء التصعيد وعدم ترك الأمور تخرج عن السيطرة.