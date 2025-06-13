سانا: سقوط بقايا صاروخين إيرانيين في ريف درعا

أعلنت "سانا" اليوم سقوط بقايا صاروخين إيرانيين في ريف درعا أثناء عبورهما الأجواء السورية باتجاه إسرائيل من دون وقوع أضرار مادية أو بشرية.