الجيش الإسرائيلي يهاجم أكبر موقع لتخصيب اليورانيوم في إيران بمنطقة نطنز

خلال الليلة الماضية، شنّت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وبناءً على توجيه استخباراتي دقيق من شعبة الاستخبارات العسكرية، هجومًا على موقع تخصيب اليورانيوم التابع للنظام الإيراني في منطقة نطنز.

ويُعدّ هذا الموقع أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم في إيران، وقد عمل لسنوات في سبيل الحصول على سلاح نووي، ويحتوي على البنية التحتية المطلوبة للتخصيب على مستوى عسكري.



وخلال الهجوم، استُهدف الجزء تحت الأرضي من الموقع، والذي يضم قاعة تخصيب متعددة الطوابق تحتوي على أجهزة طرد مركزي، وغرف كهرباء، وبُنى تحتية مساندة أخرى. كما تم استهداف البُنى التحتية الحيوية التي تُمكّن الموقع من العمل بشكل متواصل وتُساهم في تقدّم مشروع النظام الإيراني للحصول على سلاح نووي.



وقد أسفر التعاون الوثيق بين شعبة الاستخبارات وسلاح الجو عن إلحاق ضرر كبير بالموقع.