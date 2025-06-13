إيران تعين قائدين جديدين للجيش وللحرس الثوري بعد مقتل باقري وسلامي في الضربات الإسرائيلية

عين المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي قائدا جديدا لكل من هيئة الأركان وللحرس الثوري خلفا لمسوؤلي الجهازين اللذين قتلا في الضربات الإسرائيلية على إيران الجمعة.



وفي مرسومين منفصلين عين خامنئي عبد الرحيم موسوي مكان محمد باقري قائدا للهيئة المشتركة للقوات المسلحة ومحمد باكبور ليحل مكان حسين سلامي قائدا للحرس الثوري الإيراني.