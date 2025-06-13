إصابة علي شمخاني مستشار المرشد الأعلى الإيراني في الضربات الإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام رسمية بأن علي شمخاني مستشار المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، أُصيب في الهجوم الإسرائيلي على إيران الجمعة.



وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن "علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى ... أُصيب في الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني اليوم" الجمعة.

