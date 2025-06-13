وزير الخارجية الفرنسي: ناقشت الوضع مع وزيري الخارجية السعودي والإسرائيلي

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الجمعة أنه تحدث مع وزيري الخارجية الإسرائيلي والسعودي عقب الهجوم واسع النطاق على إيران والذي شنته إسرائيل اليوم الجمعة وتعهدات إيران بالرد عليه.