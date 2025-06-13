متحدث بإسم وزارة خارجية ألمانيا: محادثات مع سفير إيران في برلين اليوم

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أنه من المقرر أن يحضر سفير إيران لدى ألمانيا اجتماعًا في وزارة الخارجية في برلين في وقت لاحق من اليوم الجمعة.وأشار المتحدث إلى أن ألمانيا على تواصل مع القيادة الإيرانية وممثلين عن طهران.