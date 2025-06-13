متحدث عسكري إسرائيلي: منشأة نطنز النووية تعرضت لضرر بالغ

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي البريغادير الجنرال إيفي دفرين أن منشأة نطنز النووية الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران تضررت بشدة جراء الغارات الإسرائيلية.



وأضاف في إفادة صحفية عبر الإنترنت، بأن الجيش الإسرائيلي يعمل وفق خطة هجوم تدريجية، وأن العملية قد تطول مما ينذر بوقوع المزيد من الهجمات.