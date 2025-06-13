إيران تؤكد مقتل قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري

أكد الحرس الثوري الإيراني مقتل قائد قوته الجوفضائية وضباط آخرين في ضربة إسرائيلية على مركز قيادتهم الجمعة.وقال الحرس في بيان إن "قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زاده ومجموعة من المقاتلين الشجعان والمتفانين في هذه القوة استُشهدوا" في هجوم إسرائيلي على مركز قيادتهم.