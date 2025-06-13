أردوغان: الهجوم الإسرائيلي على إيران استفزاز واضح

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالهجوم الإسرائيلي على إيران، ووصفه بأنه "استفزاز واضح"، وحذر من أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسعى إلى جر المنطقة إلى كارثة.



وقال أردوغان في منشور على منصة إكس: "يجب منع هجمات نتنياهو وشبكته الإجرامية، التي تُشعل منطقتنا والعالم بأسره"، مضيفا أن أنقرة تراقب التطورات في المنطقة عن كثب.

